İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde denizcilik işletmesi yapan İZDENİZ AŞ uluslararası seferlerine yenilerini ekliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir-Midilli ve Çeşme-Sakız rotasının ardından İZDENİZ, İDO iş birliği ile Seferihisar-Samos seferlerine de başlıyor. Seferihisar Teos Marina içerisinden hareket edecek gemiler, Samos Adası’nda Karlovasi Limanı’na yanaşacak. Biletler bilet.izdeniz.com.tr adresinden alınabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ (İzmir Deniz İşletmeciliği AŞ), Ege’nin iki yakası arasındaki dostluğu pekiştirmeye devam ediyor. İzmir- Midilli seferlerine bu yıl Çeşme-Sakız seferlerini de ekleyen İZDENİZ, İDO iş birliği ile 17 Mayıs’ta Seferihisar-Samos seferlerine de başlıyor. Seferihisar Teos Marina içerisinden hareket edecek gemiler, Samos Adası’nda Karlovasi Limanı’na yanaşacak. Seferler, hava koşullarına göre yaklaşık 1 saat sürecek. Hafta sonu gidiş-geliş olarak düzenlenecek Samos seferi biletleri ve Midilli, Sakız Adası biletleri bilet.izdeniz.com.tr adresinden alınabilecek. Kapı vizesi başvuruları da İZDENİZ acenteye yapılacak.

FİYAT TARİFESİ

Yetişkinler için gidiş-dönüş biletler 50 Euro olarak belirlendi. Seferihisar-Samos tek yön 30 Euro oldu. 7-12 yaş aralığında çocuklar için gidiş-dönüş 25 Euro, Seferihisar-Samos tek yön ise 20 Euro. 0-6 yaş için gidiş dönüş 10 Euro, Seferihisar-Samos tek yön 10 Euro ücret ödenecek.

SEYAHAT İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

Samos Adası’na kapı vizesi ve Schengen vizesi ile geçiş yapılabiliyor. Yeşil pasaportlu vatandaşlar, vizesiz geçişten yararlanıyor. Pasaport geçerlilik süresinin en az 90 gün olması gerekiyor. 7 yaşından büyük her Türk vatandaşının, yurt dışı harcını ödemesi gerekiyor. Harç bedelinin yolculuk öncesi anlaşmalı bankalardan veya online olarak yolcu tarafından ödenmesi isteniyor. Sefer tarifelerine ve saatlerine ulaşmak için bilet.izdeniz.com.tr adresi ziyaret edebilir. Detaylı bilgi 0501 535 35 35 numaralı telefondan alınabilir.

EN AZ 10 İŞ GÜNÜ ÖNCE TESLİM EDİLMESİ GEREKİYOR

Kapıda vize uygulaması ile seyahat edecek yolcuların, başvuru öncesi İZDENİZ Satış Ofisi’ni “0552 035 88 60” numaralı telefondan arayarak randevu alması gerekiyor. Kapı vizesi başvurusu yapacak yolculara ait istenilen tüm evrakların eksiksiz bir şekilde Samos Adası’na geçiş tarihinden en geç 10 iş günü önce İZDENİZ Satış Ofisi’ne iletilmesi isteniyor. Başvuru evraklarını eksiksiz tamamlayan yolcuların belgelerini şahsi olarak İZMİR MARİNA-İZDENİZ Satış Ofisi’ne hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında teslim etmesi gerekiyor. 0-18 yaş grubu çocuklar için aynı evraklar geçerlidir. Kapı vizesi en fazla 6 gece, 7 gün ve tek girişli olarak verilebiliyor. Sadece bilet alınan adada geçerli, aynı vize ile başka adaya geçiş yapılamıyor.