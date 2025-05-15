İzmit, Gölcük, Değirmendere, Tütünçiftlik, Derince, Hereke ve Karamürsel’de kesintisiz hizmet veren Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü, Yarımca iskelesini de ekleyerek sefer sayısını 96’ya çıkardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz ulaşımını her geçen gün canlandırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir, geçtiğimiz günlerde filosuna bir yolcu motorunu dahil ederek Yarımca iskelesini tekrar aktif duruma getirmiş ve Yarımca-Değirmendere seferleri 15 Mart itibariyle yeniden başlamıştı. Vatandaşların hizmetine sunulan Yarımca iskelesine ilgi her geçen gün artıyor. Büyükşehir, hafta içi sabah ve akşam olmak üzere karşılıklı 4 seferin yapıldığı hatta vatandaşlara konforlu seyahat etme imkanı sunuyor.

İlk seferler 06.50’de başlıyor

Deniz ulaşımında ilk seferler 06.50’de Hereke, 07.15’te ise Değirmendere ve Gölcük’ten başlarken, bu yolculuk kış sezonunda 21.00’e, yaz sezonunda ise 23.00’e kadar devam ediyor. Kocaeli’de deniz ulaşımı 6 gemi (1 gemi yedek) ile İzmit Körfezi’nde günlük 100 sefer ile İzmit, Gölcük, Değirmendere, Tütünçiftlik, Derince, Hereke, Karamürsel ve Yarımca olmak üzere 8 yerleşim noktasına hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü, Kocaeli Körfezi’nde haftanın tüm günü günlük 88 tarifeli sefer yapıyor. İzmit, Gölcük, Değirmendere, Tütünçiftlik, Derince, Hereke ve Karamürsel olmak üzere 7 iskeleye kesintisiz sefer gerçekleştiren büyükşehir, yaz sezonunda bu iskelelere Darıca iskelesini de dahil edilerek sefer sayısını 95 olarak planlıyor.