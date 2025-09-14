Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, dünyaca ünlü tasarımcı Dilek Hanif tarafından Mersin’e özgü dokumalardan hazırlanan kıyafetlerin sergilendiği ’Mersin Dokumaları Kıyafet Sergisi’nin açılışına katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve Mersinden Kadın Kooperatifi paydaşlığında düzenlenen sergi, 21 Eylül’e kadar sanatseverlerle buluşacak. Kadın emeğinin görünür kılınması, geleneksel değerlerin korunması ve yerel kültürün moda aracılığıyla uluslararası platformlara taşınması amacıyla gerçekleştirilen sergi, ilk gününde yoğun ilgi gördü.

"Kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesi için çalışıyoruz"

Açılışta konuşan Başkan Seçer, serginin kadın emeği ve kültürel miras açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Kadınların üretim gücünü desteklemek için uzun yıllardır projeler yürüttüklerini kaydeden Seçer, şunları söyledi: "Kadınların sorunlarını çözmek, onların ekonomiye katılımını sağlamak için çok yol aldık. Bu sergi de bu anlayışın bir neticesi. Mersin’in geleneksel dokuma kültürünü modern dünyada, modern bir yorumla yeniden ele alıyoruz. Gelenekselle moderni harmanlayarak markalaştırıyoruz. Kadının emeğini ekonomik değere dönüştürmek için murat ettiğimiz düşüncelerin hayata geçtiği bir proje oldu."

"Türkiye bir mozaiktir, Mersin de öyle"

Mersin’in kültürel çeşitliliğine değinen Seçer, farklı toplulukların bir araya gelmesinin şehre kattığı renge vurgu yaptı. Seçer, "Türkiye bir mozaikse, Mersin de bir mozaiktir. Yörük, Türkmen, Kürt, Arap, Balkan ve Kafkas göçmeni kültürleri bu şehirde bir arada yaşıyor. Bu mozaiğin her parçası ayrı bir değer. Bu farklılıklar bir araya geldiğinde inanılmaz bir sevgi ve huzur yumağı ortaya çıkıyor. Benim dileğim, Türkiye’de de bu barış, huzur ve kardeşlik ortamının ‘amasız’, ‘fakatsız’, ‘lakinsiz’ bir an önce tahkim edilmesidir" ifadelerini kullandı.

"Ülkeye vereceğimiz en büyük servet; birlik ve adalet"

Seçer, Türkiye’nin en büyük ihtiyacının birlik, beraberlik ve adalet olduğunu vurguladı. "Bizim bu ülkeye vereceğimiz en büyük servet; birliği, huzuru ve adaleti tesis etmektir" diyen Seçer, sosyal devletin önemine dikkat çekerek, "Kimsenin kimseye muhtaç olmadığı, demokratik ve hukuk devleti anlayışını benimsemiş bir Türkiye için çalışıyoruz. Emin olun yaptığımız her iş bu özlemle yapılıyor" dedi.

Kadın emeğine de ayrıca teşekkür eden Seçer, "Dokuma tezgahlarının başında alın teriyle üretim yapan kadınlarımızın eline, emeğine sağlık. Umarım bu emekler ekonomik değere dönüşür, yuvalarına ve çocuklarının geleceğine katkı sağlar" diye konuştu.

"Bu sadece bir kumaş değil, bir miras"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ise dokuma kültürünün Anadolu’nun kadim değerlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, "Kadınlar acısını, sevgisini, heyecanını dokumalara işliyor. Bu sadece bir kumaş değil, bir miras. Bizim görevimiz bu kültürü korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Kadınlar güçlü olduğu sürece toplum da güçlü olacaktır" şeklinde konuştu.

"Dokumaları günümüze uyarlamalıyız"

Ünlü tasarımcı Dilek Hanif, Mersinli kadınlarla birlikte yürüttükleri çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, "Bu dokumalar hak ettiği değeri bulmalı. Bunun için onları modern tasarımlarla günümüze uyarlamak gerekiyor. Kadınların yaptıkları işler çok kıymetli, daha görünür hale gelmeli" dedi.

Açılış programında emek veren kadınlara plaket ve çiçek takdim edilirken, Başkan Vahap Seçer sergiye dair düşüncelerini anı defterine yazdı.