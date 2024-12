- Seçer: "İlklerin belediyesiyiz"



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in, doğasıyla, iklimiyle, tarihiyle, geçmişiyle ve geleceğiyle zenginliklerle dolu bir şehir olduğunu belirterek, "Mersin’i sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın tanımasını istiyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. ‘Engel değil destek oluyoruz’ sloganıyla gün boyu devam eden etkinliklerde, engelsiz sanat sergisi, sahne ve animasyon gösterileri ile özel gereksinimli bireyler doyasıya eğlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden faydalanan yaklaşık 450 özel gereksinimli birey ve ailelerinin katılım sağladığı programda, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Özel Eğitim okullarının öğrencileri, dans, müzik ve halk oyunları gösterileri sundular. Başkan Seçer konuşmasında, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla özel gereksinimli bireyler ve aileleri ile bir arada olmaktan dolayı mutluluğu ifade etti. Tüm hizmetleri, çalışmaları ve yatırımları; kapsayıcılığa ve erişilebilirliğe önem vererek yaptıklarını söyleyen Seçer, yaptıkları yollar, binalar ve kaldırımlardan attıkları adıma kadar her alanda özel gereksinimli bireyleri düşünerek hareket ettiklerini ifade etti. Özel gereksinimli bireyler ve aileleri için verilen hizmetlerden bahseden Seçer, bunları yaygınlaştıracaklarını ve her ilçeye yapma gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi.



“Hepimiz biriz, beraberiz ve kardeşiz”

Mersin’in, doğasıyla, iklimiyle, tarihiyle, geçmişiyle ve geleceğiyle zenginliklerle dolu bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Seçer, “Mersin’i sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın tanımasını istiyoruz” diye konuştu. Mersin ile övünüp, gurur duyduklarından söz eden Seçer, “Bizler ‘Mersinliyiz, Türkiyeliyiz.’ Hepimiz biriz, beraberiz ve kardeşiz. Mersin’de herkes kendisini iyi hissedecek. Partizanlık, etnik ve bölgesel ayrılık dönemleri bitti, biz bunları toprağın 7 kat dibine gömdük. Hepimiz kardeşiz. ‘Senin partin, benim partim. Sen şuralısın, buralısın’ konularını bırakın. Türkiyeliyiz. Türkiyeli’likten daha büyük kimlik var mı?” ifadelerine yer verdi.



“Biz ilklerin belediyesiyiz!”

Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan 0-6 yaş arası otizm tanılı çocuklara danışmanlık hizmeti veren ‘Otizm Aile Danışma Merkezi’nin 1 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Seçer, merkezde 100 öğrenci olduğunu belirtti. Merkezin önemine dikkat çeken Seçer, “0-6 yaş arası otizmli evlatlarımıza terapi veren Türkiye’de ilk ve tek belediyeyiz. Biz ilklerin belediyesi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Seçer, “Yaptığımız her yatırımın ve hizmetin parasal kaynağı sizden geliyor, sizin emanetiniz. Bu emanete halel getirmeyeceğiz, israf etmeyeceğiz, ona buna peşkeş çekmeyeceğiz, en güzel hizmetleri size yapmaya devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.

İhtiyacı olan herkes için birbirinden kıymetli hizmetler verdiklerini söyleyen Seçer; 'Mola Evi’nden 'Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi’ne, engelli transfer araçlarından sayısı 10’a yükselen akülü sandalye şarj istasyonlarına, tekerlekli sandalyeden hasta yatağına kadar birçok medikal desteğin de Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandığını vurguladı. Seçer, “Anayasa’da yer aldığı gibi Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Halkının, engellisinin, yaş almış yurttaşının, hastasının ve dezavantajlı vatandaşının yanında olan devlet; sosyal devlettir. Halkçı ve sosyal belediyecilik lafta olan belediyecilik değil; Mersin’de olduğu gibi halkının yanında olan belediyecilik ve belediye başkanlığıdır” ifadelerine yer verdi.



Seçer, özel gereksinimli bireyler ve aileleri için sunulan hizmetleri anlattı

Özel gereksinimli bireylerin hem sosyal hayata adapte olmalarını sağlayan hem de günlük hayatlarını kolaylaştıran yeni merkezler açmaya devam edeceklerini kaydeden Seçer, bu kapsamda yapılması planlanan projelerden bahsetti. Seçer, Toroslar’da ‘Engelsiz Yaşam Merkezi Sosyal Yaşam Alanı’, Tarsus’ta ‘Otizm Aile Danışma Merkezi’ ve merkezde ise erişkin otizmli bireyler için ‘Otizm Gündüzlü Bakım Merkezi’ni hayata geçireceklerini belirterek, yatırım programları dâhilinde ‘Sağlıklı Yaşam’, ‘Alzheimer’ ve ‘Mola Evi’ gibi merkezlerin her ilçede açılması gayretinde olduklarını aktardı.

Program; özel gereksinimli bireylerin Başkan Seçer’e çiçek takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.