Yeniden Refah Partisi Mersin İl Başkanı Selahattin Cengiz MERSINTIME'ı ziyaret ederek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

YRP İl Başkanı Cengiz beraberinde YRP Mersin İl Başkan Yardımcıları Cuma Gümüştaş , Nuri Karslı , Ersin Gücüyeter , YRP Mersin İl Sekreteri Murat Esatoğlu , YRP Yenişehir İlçe Başkanı Mahmut Yaşar Sezgin , YRP Yenişehir İlçe Kadın Kolları Başkanı Berna Özyıldırım ve YRP Yenişehir İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Muhittin Ark ile MERSINTIME Gazetesini ziyaret etti.

YRP İL Başkanı Cengiz , Teşkilatlanma çalışmaları kapsamında Mersin'in 12 İlçesinde güçlü dinamik bir kadro kurduklarını ifade ederek gerek Mersin'de gerekse Türkiye genelinde Türkiye'nin geleceğini inşa edecek en dinamik kadroya sahibiz dedi.

Maddi ve manevi üzerlerindeki büyük baskılara rağmen şuan Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduklarını belirten Başkan Cengiz , Genel Başkanımız Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın liderliğinde kurulacak YRP iktidarında Türkiye rahmetli Erbakan Hocamızın dönemindeki gelir dağılımdaki adaletin , refahın yeniden yaşanacağı dönem olacak dedi.

İl Başkanı Cengiz , YRP İktidarında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere yıpranma payını getireceklerini , en stresli mesleklerden biri olan bu sektördeki çalışanların emeklilik şartlarını iyileştireceklerini ifade etti.

MERSNTIME İmtiyaz sahibi Aytur Gezer'e objektif yayın anlayışı ve yayıncılıkta takip ettikleri vizyonlarından dolayı teşekkkür eden İl Başkanı Cengiz , YRP Mersin teşkilatları olarak çalışmalarımıza verdiğiniz destelten dolayı da ayrıca müteşekkiriz dedi.

MERSINTIME imtiyaz sahibi Aytur Gezer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Selahattin Cengiz ve arkadaşlarına çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret çiçek takdimi , hediyelerin sunumu ve hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.