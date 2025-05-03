Mersin Büyükşehir Belediyesi, sanatçı ve teknik kadrosunu genişletti. Oyuncu, sahne amiri, sahne makinisti, sesçi, ışıkçı, rodi ve grafiker alımı için mülakat düzenleyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 8’i oyuncu 19 kişiyi kadrosuna dahil etti.

Mersin’de herkesi kültür ve sanatla buluşturduğu belirtilen Büyükşehir Belediyesinin kadrosunu genişlettiği bildirildi.Oyuncu, sahne amiri, sahne makinisti, sesçi, ışıkçı, rodi ve grafiker alımı için mülakat düzenleyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 8 oyuncu, 5 sahne makinisti, 1 sahne amiri, 2 sesçi, 1 ışıkçı, 1 grafiker ve 1 rodiyi kadrosuna dahil etti. Mülakatı şeffaf bir şekilde yürüttüğü aktarılan belediyenin, alanında profesyonel kişilerle yaptığı sınavlarda toplam 19 kişiyi ekibine aldığı kaydedildi. Çok sayıda kişinin başvurduğu mülakatlarda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, Mersin Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Ceren Özmen, Şehir Tiyatrosu Koordinatörü Zehra Alev Tol, Devlet Tiyatroları Sanatçı ve Rejisörleri Murat Karasu, Akif Yeşilkaya, İlham Yazar ve Ebru Nil Aydın, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü ve Sanat Yönetmeni Serbülent Biçer, Mersin Devlet Opera ve Balesi Koro Şefi Anıl Aydın, Devlet Tiyatroları Işık Tasarımcısı Yakup Çartık ve İstanbul Devlet Tiyatrosu Kondüviti Emre Akgül jüri olarak görev aldı.

"Şeffaf bir şekilde mülakat yapıyoruz"

Sınavların şeffaf bir şekilde yapıldığını belirten İstanbul Devlet Tiyatrosu kondüvitlerinden Emre Akgül, "Ben İstanbul’dan geliyorum. Buradaki hiç kimseyi tanımıyorum. Sadece bu iş için mesleki yeterliliğe sahip, donanımlı, daha önce bu sektörde çalışmış, kendini geliştirmiş olan arkadaşlar var. Sorular soruyoruz. Hepsine adaletli şekilde davranıyoruz. Mesleki yeterlilik arıyoruz. Bu işi yapabilecek, Mersin Şehir Tiyatrosu’na katkıda bulunabilecek ve uzun yıllar beraber yürüyebilecek arkadaşlar bulacağız. Burada her şey kayıt altında. Herkesin gözünün önünde şeffaf bir şekilde mülakat yapıyoruz" dedi.

Kurulda jüri olarak görev alan İstanbul Devlet Tiyatrosu Işıkçısı Yakup Çartık da "Alanda çalışıp, deneyim kazanmış ya da bu alanda çalışmayı tercih eden meslek lisesi, elektrik-elektronik bölüm mezunlarının içerisinden, kuruma uyumlu, insan ilişkileri iyi olan, mesleği de az da olsa bilen arkadaşları bir eleme şeklinde sınav tabi tutuyoruz. Arkasından da bir değerlendirme yapıp onların içinden ihtiyacımız olan sayı kadarını davet edeceğiz ve kuruma kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Sınavın tamamen şeffaf bir şekilde yapıldığını vurgulayan Çartık, "Devlet Tiyatrosu’nun kurum içi meslekte yükselme sınavlarında da kurulda bulunuyorum. Böyle kameralarla kayıt altına alınmasında fayda var. Çünkü bazen itiraz edebiliyor arkadaşlar; ‘Bana soru sorulmadı, ben doğru cevap vermiştim, niye beni almadılar’ diye. Bu çekimlerin yapılması en azından itiraz sürecinde yaşanılacak aksaklıkların önünü kapatmış oluyor. Eğer hak etmişse sınava giren arkadaş kazanıyor" diye konuştu.

Adaylar şeffaflıktan memnun

Sesçi alım mülakatına giren Burak Süleyman Aşkar, sınavın güzel geçtiğini ifade ederek, "Şeffaf, sağlıklı, çok nazik ve kibarlardı. Benim birkaç mülakatım oldu. Her mülakatta da hem şeffaflığa hem de saygıya ve anlayışa dayalı ilerlediler. Mülakatın kayıt altına alınması da sevindirici. Yaşanabilecek bazı durumlarda bizim de işimize yarayacak"şeklinde konuştu.

Mülakata katılan Erkan Doryan ise sınavı işi iyi bilen bir ekibin yaptığını dile getirerek, "Şeffaflık isteniyordu ve içeride onu sağlamışlar. Bu durum çok güzeldi bu. Organizasyon da gayet güzel" diyerek düşüncelerini anlattı.