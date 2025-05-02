Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, ilçenin tarihi ve stratejik önemine değinerek, "Tarsus’un iki temel unsuru var; tarım ve sanayi. Bu iki unsurla kenti yeniden canlandırarak Tarsus’u adeta fabrika ayarlarına döndüreceğiz" dedi.

Tarsus Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısının 1. Birleşimi, Başkan Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye müdürlüklerinden ve komisyondan gelen evraklar görüşüldü. İhtisas komisyonları üye seçimi ile divan katipliğine üye seçimi yapıldı. Gündemdeki birçok önemli madde görüşülerek karara bağlandı.

Tarsus Belediyesi Meclisinde, İtalya’nın Palazzolo Acreide Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması oy birliğiyle kabul edildi. Tarsus Belediyesi, çevresel temizlik ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak amacıyla Mithatpaşa Mahallesi’ni pilot bölge ilan etti. Yaz aylarında artması muhtemel kötü kokuların ve trafik yoğunluğunun önlenmesi için 20.00-22.00 saatleri arasında çöp bırakma uygulaması başlatıldı. Uygulama, yaşam alanlarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla hayata geçirildi. Karar oy birliğiyle kabul edilirken, çöp bırakma saatleri konusunda komisyon üyeleri tarafından tekrar değerlendirme yapılacak.

"Tarsus’a milyonlarca turistin gelmesini sağlayacak"

Altın Elma (Golden Apple) ödülüne ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Boltaç, şöyle konuştu: "Turizmin Oscarı olarak bilinen Golden Apple ödülü, FIJET tarafından 10 bin yıllık kadim kentimiz Tarsus’a layık görüldü. Bu önemli ödül, Tarsus’a milyonlarca turistin gelmesini sağlayacak. Altın Elma ödülüne gelecek nesillerin sahip çıkmasını istiyorum. Bu iş gerçekten kentimizin uluslararası düzeyde tanıtımında çok önemli. Avrupa’da ve ülkemizde yüzlerce dergide Tarsus‘a yer verildi. Yakında Polonya ile doğrudan uçuşlarımız başlayacak. Avrupa’nın farklı noktalarından direkt destinasyon bağlantılarının kurulması, yurt dışındaki vatandaşlarımızın ve turistlerin Tarsus’a ulaşmasını kolaylaştıracak. Bu fırsatın değerini bilmeli, kentimizin turizm potansiyeline sahip çıkmalıyız" dedi.

Tarsus’un üç semavi din için de kutsal kabul edilen nadir şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Boltaç, "Eski ile yeni arasındaki en büyük fark artık turistlerin Tarsus’u sadece ziyaret edip geçeceği bir yer değil, konaklayacakları bir turizm destinasyonu olarak görmeye başlayacak olmalarıdır. Bu da kentimiz için en büyük kazanımlardan biri olacak. İnsanlar artık Tarsus’a gelip birkaç gün kalarak hem şehrimizi daha yakından tanıyacak, hem de yerel ekonomimize katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"Tarsus’u fabrika ayarlarına döndüreceğiz"

Tarsus’un tarihi ve stratejik önemine değinen Başkan Ali Boltaç, "Tarsus’un iki temel unsuru var; tarım ve sanayi. Bu iki unsurla kenti yeniden canlandırarak Tarsus’u adeta fabrika ayarlarına döndüreceğiz" diye konuştu. Yeni organize sanayi bölgesinin kurulmasıyla istihdamın artığını vurgulayan Boltaç, şöyle devam etti: "Keşke bu kentte 50 yıl önce belediye başkanı olsaydım; yapılaşma konusunda bu kadar ruhsat verilmesine izin vermezdim. Tarsus’un tarihi dokusunu ortaya çıkarmaya çalışırdım. Ama şuna seviniyorum; kent merkezimiz korunmuş. Yanlışı düzeltmek zordur ama yeniden inşa etmek daha kolay olacak. Türkiye’nin ambarı Tarsus Ovası’dır. Ben kendimi mikro milliyetçi olarak tanımlarım. Çukurova demem, Tarsus Ovası derim. Bu topraklara dört elle sarılmamız gerekiyor."

Gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan Boltaç, vatandaşları, 4 Mayıs Pazar günü Atatürk Gösteri Merkezi’nde başlayacak ’Hıdırellez Molla Kerim Karakucak Güreşleri’ne davet etti.