Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenen IV. Congress of International Agriculture – Food Science and Technology Journal (TURJAF 2025) gerçekleştirildi.

Tarım ve gıda teknolojileri alanındaki güncel gelişmelerin ele alındığı kongre, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda akademisyen, araştırmacı ve sektör temsilcisini bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında düzenlenen bilimsel oturumlarda, katılımcılar araştırmalarını sundu ve bilgi ile deneyimlerini paylaşma fırsatı buldu. Kongreye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, tarım ve gıda bilimlerinin küresel ölçekte stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

"Bilimsel bilginin paylaşımı ve disiplinler arası iş birliklerinin artırılması, sürdürülebilir tarım ve gıda politikalarının geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. TURJAF 2025 Kongresi, bu vizyon istikametinde önemli bir platform işlevi gördü. Üniversite olarak bu tür uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduk."