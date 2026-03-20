Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı arifesinde 13 ilçede çocuklara içinde bayram şekerleri ve satranç takımı bulunan hediye kutuları dağıttı. Toplam 60 bin çocuğa ulaştırılan hediyeler, bayram sevincini ikiye katladı.

Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesinde çocukların yüzünü güldüren anlamlı bir çalışmaya imza attı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, çocuklara hem eğlenceli hem de eğitici içeriklerden oluşan özel hediye kutuları ulaştırıldı. 13 ilçede dağıtılan 60 bin hediye kutusu, çocukların yanı sıra ailelerini de mutlu etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli sosyolog Nazire Büyükgürses, bu yıl dağıtılan hediyelerin daha özel hale getirildiğini belirterek, 'Klasik paketler yerine çocuklarımızın severek kullanacağı satranç kutularının içine şekerlerimizi yerleştirdik. Böylece hem tatlı bir bayram sürprizi hem de düşünme becerilerini geliştirebilecek kalıcı bir hediye sunmuş olduk' dedi. Büyükgürses, çocukların mutluluğunun kendileri için de bayram sevincine dönüştüğünü ifade ederek tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutladı.

Akbelen Mahalle Muhtarı Merve Meral İnce Oğuz ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Büyükşehir Belediyesi mahallemize çok güzel hizmetler yapıyor. Bugün de çocuklarımızı mutlu ettiler. Bayramı hep birlikte huzur ve mutluluk içinde yaşayalım' diye konuştu.

Bayram hediyelerini alan çocuklar da mutluluklarını dile getirdi. Selim Akalp, 'Kutunun içinde satranç takımı ve şekerler var, çok mutluyum. İyi bayramlar' derken, Mete Tavlan da hediyeden dolayı sevinçli olduğunu söyledi. Ahmet Miran Erdeveci ise bayram öncesi böyle bir sürprizle karşılaşmanın kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Veliler de çocukların bayram öncesi mutlu edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve belediye ekiplerine teşekkür etti.