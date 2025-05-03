Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi düzenlediği ’Sektör Kampüste: Yeni Nesil Mentorluk Programı’nda üniversite öğrencileri ile sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Öğrenciler, iş dünyasının güncel beklentilerini ve ihtiyaç duyulan yetkinlikleri doğrudan sektör temsilcilerinden öğrenme fırsatı yakaladı.

Bir üniversitenin ev sahipliğinde, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ile sektörün önde gelen isimleri kampüste buluştu. Program kapsamında üniversitede alınan teorik eğitimler, sektör profesyonellerinin deneyimleriyle desteklendi. Öğrenciler, iş dünyasının güncel beklentilerini ve ihtiyaç duyulan yetkinlikleri doğrudan sektör temsilcilerinden öğrenme fırsatı yakaladı. Etkinlikte ayrıca gençlerin kariyer noktasında yol haritası oluşturmalarına yardımcı olacak teknikler paylaşıldı ve sektörün gelecek vizyonuna yönelik önemli değerlendirmeler yapıldı. Öğrenciler ve sektör temsilcileri arasında networking fırsatları oluşturularak güçlü bağlantılar kuruldu.

Etkinliğe katılan işverenler, gençlerin beklenti ve isteklerini yakından görme ve onları daha iyi anlama fırsatı bulduklarını belirtirken, öğrenciler ise staj ve kariyer fırsatlarını doğrudan sektör temsilcileriyle konuşabilmenin avantajını yaşadıklarını kaydetti.

"Üniversite ile sanayi arasında köprü kurmayı hedefliyoruz"

Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu programla üniversite ile sanayi arasında sağlam bir köprü kurmayı hedefliyoruz. Gençlerimizin teorik bilgilerini sektörün deneyimli profesyonelleriyle pratiğe dönüştürmelerine yardımcı oluyoruz" dedi.

Özada, bu tür etkinliklerin düzenli aralıklarla devam edeceğini ve gelecekte daha fazla sektör temsilcisinin katılımıyla genişletileceğini belirtti.