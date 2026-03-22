Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde sıcak asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde yüzeyi bozulan yolları yenilemek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, altyapı projeleri nedeniyle tahrip olan yollarda zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. İlgili kurumların çalışmalarını tamamladığı noktalarda vakit kaybetmeden harekete geçen ekipler, hem ana arterlerde hem de ara sokaklarda ulaşım konforunu artırmayı hedefliyor.

Çalışmalar kapsamında Mezitli ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki Şahmurlu, Şehit Mehmet Güçlü ve Bozön caddelerinde eski asfalt sökülerek yerine dayanıklı sıcak asfalt serimi yapıldı. Şahmurlu Caddesi'ne 334 bin 680 ton, Şehit Mehmet Güçlü Caddesi'ne 605 bin 280 ton ve Bozön Caddesi'ne 418 bin 520 ton olmak üzere toplam 1 milyon 358 bin 480 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Ayrıca Şahmurlu Caddesi'nde bin metrekare kaldırım imalatı da tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, altyapısı tamamlanan yollarda zemin hazırlıklarının ardından sıcak asfalt serimi yaparak yolları daha dayanıklı ve uzun ömürlü hale getiriyor. Yenilenen yolların çizgi ve düzenleme çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuşturulacağı belirtilirken, kent genelinde güvenli ve konforlu ulaşım ağı oluşturma çalışmalarının süreceği kaydedildi.