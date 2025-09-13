Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaptıkları çalışmaları sadece belediye bürokratları ile değil vatandaşla konuşarak ve daha çok onların istekleri doğrultusunda hayata geçirdiklerini belirterek, hizmetlerin vatandaş odaklı yapıldığını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2025 yılı Eylül Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 25 madde görüşülürken, Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin üniversite öğrencilerine yönelik öğrenim yardımlarının bu yıl da devam edeceğini açıkladı. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda yapılan toplantıda; komisyonlara havale edilen 24 ve birimlerden gelen 1 madde olmak üzere toplam 25 madde görüşüldü.

Toplantıda söz alan Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesinin tarımsal desteklerinin ilçe farkı gözetmeksizin sürdüğünü belirtti. Mut tarımı hakkında yapılan değerlendirmeler üzerine konuşan Seçer, bugüne kadar yaklaşık 400 kilometre sulama borusu desteği sağladıklarını, bunun yüzde 40’ının Mut’a verildiğini söyledi. Seçer, ayrıca hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali (GES) projelerinden 4 kooperatifin faydalandığını, yüzde 50 hibe desteğiyle bu yatırımların üretici maliyetlerini ciddi ölçüde düşürdüğünü kaydetti.

İstiklal Caddesi başta olmak üzere kentte yapılan altyapı çalışmalarına da değinen Seçer, "Doğalgazdan telekomünikasyona, elektrik hatlarından yağmursuyu sistemine kadar modern altyapılar yaptık. Hizmetlerimizi vatandaş odaklı yapıyoruz" diye konuştu. Kent Meydanı ve Zafer Çarşısı düzenlemelerine değinen Seçer, "Biz oraya bina da yapabilirdik ama vatandaşlarımızın nefes alacağı bir alan istedik. İlk etap çalışması başlıyor. Zafer Çarşısındaki hukuki süreç de aşılacak" ifadelerini kullandı.

Su sıkıntısı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Seçer, "Türkiye ve dünya su sıkıntısı yaşıyor. Ancak yaz ayları boyunca merkez ilçelerde ciddi sorun yaşamadık. Kuraklık kırsalda daha çok hissediliyor. Yasadışı su kullanımını sıfıra indiremedik. Su hakkı önce insana aittir, artanı tarımda kullanılabilir" dedi.

Çöp ve sinek sorunu ile plastik fabrikalarında granül yakılmasına değinen Seçer, çevre sağlığını olumsuz etkileyen bu sorunlara karşı 12 ay boyunca ilaçlama yapıldığını, 47 milyon TL bütçe ayrıldığını belirtti. "Bu konuda çok ciddiyetle çalışıyoruz" diyen Seçer, ilçe belediyeleriyle iş birliği içinde sorunun çözülebileceğini kaydetti.

Toplantıda ayrıca Büyükşehir Belediyesinin üniversite öğrencilerine verdiği öğrenim yardımlarının bu yıl da süreceği açıklandı. Seçer, "Üniversiteyi kazanan lisans, önlisans tüm öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere eğitim desteği veriyoruz. 2 yıllık bölüm kazananlara 7 bin TL, 4 yıllıklara 14 bin TL, 5 yıllıklara 17 bin TL, 6 yıllıklara 21 bin TL ödeme yapacağız" dedi.

İlgili maddelerin oylanmasının ardından meclis toplantısı sona erdi.