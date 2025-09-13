Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesinde deprem ve sonrasındaki yıkımlar nedeniyle zarar gören cadde ve bulvarlarda peyzaj çalışması başlattı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Bağlar ilçesinde deprem ve sonrasındaki yıkımlar nedeniyle zarar gören cadde ve bulvarlarda peyzaj çalışması başlattı. Bu kapsamda Emek ve Ahmet Bilgin (Hatboyu) Caddeleri ile Medine Bulvarı’nın, daha estetik ve yeşil bir görünüme kavuşması için başlatılan çalışmalar sürüyor. İlk etapta altyapı düzenlemeleri yapan ekipler, alanları bitki dikimine hazır hale getirdi.

Suyun tasarruflu kullanımını desteklemek amacıyla refüjlere sulama tesisatı döşeyen ekipler, ayrıca kuru peyzaj uygulamalarına da yer verecek. Çalışmaların 10 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, çalışma takvimi kapsamında Bağlar’ın yanı sıra Yenişehir, Sur ve Kayapınar ilçelerindeki cadde ve bulvarlarda da peyzaj çalışmalarını sürdürecek.