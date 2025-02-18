SEAH’ta kronik böbrek yetmezliği hastası olan çocuklar için yeni diyaliz ünitesiyle hizmet verilmeye başlanıldı. Ayrıca, Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı da hasta kabulüne başlıyor.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (SEAH) daha önce yalnızca akut durumlarda çocuk hastalara uygulanabilen diyaliz işlemi, yeni diyaliz ünitesinin hizmete girmesiyle birlikte artık kronik böbrek yetmezliği olan hastalara da sunulmaya başlandı. Diyaliz ünitesinde hizmet alan 15 yaşındaki ilk hasta ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir ve hastane yöneticileri süreç hakkında bilgi aldı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her bir milyon çocuktan üçünde kronik böbrek yetmezliği görülüyor. Daha önce Sakarya’da diyaliz alması gereken çocuk hastalar, tedavi için il dışına gitmek zorunda kalıyordu.

Öte yandan, SEAH’ta çocuk hastalar için bir diğer önemli gelişme daha yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneye Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı ataması yapıldı. Uzman Dr. İbrahim Güllük’ün hasta kabulüne başlayacağı belirtilirken, bu sayede çocuk hastaların kronik böbrek yetmezliği tedavisinin yanı sıra gastroenteroloji alanında da il dışına gitmesine gerek kalmayacak.