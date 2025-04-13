Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), ana sponsorlarından olduğu ve 14-15 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’nda (OKAF) açacağı 2 farklı stant ile misafirlerini ağırlayacak.

Gençlerin iş dünyasını daha yakından tanımalarını sağlamak ve istihdam imkanlarını artırmak amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşların kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek gerçekleştirdiği Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’nda Samsun Büyükşehir Belediyesi de stant açıyor. 14-15 Nisan tarihlerinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan fuarda Büyükşehir Belediyesi salon 2’de bulunan 507 ve 510 numaralı stantlarda, belediye hizmetleri hakkında ziyaretçilere detaylı bilgiler verecek, gençleri bilgilendirecek ve onlara çeşitli rehberlik hizmetleri sunulacak. Ayrıca dinleyen, anlayan ve çözüm üreten misyonun bir yansıması olarak 153 Çözüm Merkezi de açtığı stant aracılığıyla vatandaşların taleplerini dinlenecek.

Fuara katılacak öğrenci ve öğretmenlere ulaşım desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, fuara katılımı daha kolay hale getirmek adına öğrencilere ve öğretmenlere özel bir ulaşım desteği de sağlıyor. 14-15 Nisan tarihlerinde, OKAF’a gitmek isteyen öğrenci ve öğretmenlere, belediye tarafından sağlanan tramvay ve otobüs seferleri ücretsiz olacak. Saat 08.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek olan ulaşım araçları katılımcıların fuar alanına rahatça ulaşmasını sağlayacak. Bu hizmetle gençlerin fuara katılımı teşvik edilerek etkinliğin erişilebilirliği artırılmış olacak.

Gençlerin kariyer yolculuklarında onlara rehberlik etmek ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu tür etkinliklere sürekli olarak destek veren, böylece onların geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemelerine yardımcı olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’na katılacak tüm misafirlerini stantlarına davet ediyor.