Adana’da Müslüm Gürses’e benzerliği ile bilinen Bülent Şevik 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalında Feke Belediyesi standında yoğun ilgi ile karşılandı.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen Adana’da Feke’nin kantaron yağı, kuru bakliyatı ve bölgede üretilen ürünlerini sergilediği karnavalda Adana’nın Karadeniz’i aratmayan doğa şölenine katılımcıları davet etti.

Başkan Özen karnaval boyunca Feke’li hemşeriler ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Feke ilçemizde ürütülen doğal ürünleri el emeklerini tanıtma Feke doğasının Karadeniz’e eş değer olduğunu bu festivalde anlatma imkanı bulduk. Adanalı Müslüm babada Feke’miz de ağırlayacağız ve anneler gününde bunun için özel bir program düşünüyoruz. Amacımız Kuzey Adana’da keşfedilmeyi bekleyen ilçemizi doğasını, üretimi eko turizmi hak ettiği ilgiye kavuşturmak" dedi.

Adanalı Müslüm baba Karnavalda ilgiden memnun olduğunu ifade ederek, "Amacımız Adana’mızın değerlerini ziyaretçilere aktarmak. Müslüm babanın mirasını bir nebze olsun burada yaşatmak bizleri de mutlu ediyor. İlgi çok yoğun teşekkür ederiz" dedi.