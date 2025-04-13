Mersin Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl bir ilke imza atarak ‘israf etmiyoruz kompost yapıyoruz’ sloganı ile hayata geçirdiği organik atıklardan kompost üretimini tüm hızıyla sürdürüyor.

Sağlıklı bitki ve gıda üretimi ile toprak verimliliği açısından önem taşıyan kompostu evsel nitelikli organik atıkların geri dönüştürülmesi ile elde eden Büyükşehir Belediyesi, uygulama sayesinde doğaya salınan zararlı gaz salınımının azaltılmasını sağlarken, sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları oluşturarak gıda kaynaklarının daha verimli kullanılmasına da katkı sağlıyor.

Üretilen kompost, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kavşak, refüj, park ve bahçe bitkilendirilmesi, çiçek üretimi ve dikimi gibi faaliyetlerde kullanılırken, belediyenin düzenlediği etkinliklerde geri dönüşüm bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla çoğu zaman vatandaşlara dağıtılıyor. Merkez Sarıibrahimli Katı Atık Düzenli Depolama ve Geri Kazanım Tesisi içerisinde kurulan Kompost Üretim Tesisinde şimdiye kadar 300 metre küp kompost üretimi gerçekleştirildi.

"‘israf etmiyoruz, kompost yapıyoruz’ sloganı ile çalışmalarımız devam ediyor"

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığında Peyzaj Teknikeri Mahmut Esen, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından budama atıklarının, sebze-meyve halinden gelen organik atıkların, çay ve kahve posalarının, mezbahanelerden gelen işkembe atıklarının hepsinin toplanarak bir yığın haline getirildiğini, daha sonra birkaç ay bekletilerek biyolojik olarak olgunlaştırıldığını dile getirdi.

Devamında elde edilen atıkların eleme sürecinden geçirilerek kullanıma hazır hale getirildiğini aktaran Esen, "Şimdiye kadar yaklaşık 300 metreküp kompost üretimi gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz kompostu Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığıbünyesinde bulunan ekim dikim faaliyetlerinde refüj ve göbeklerde, ‘Plastiksiz Mersin sahilleri için birleşiyoruz’ sloganı ile Avrupa Birliği projemiz kapsamında öğrencilere ve belediyenin düzenlediği etkinliklerde vatandaşlara dağıtıyoruz. Kompostun toprak yapısına birçok yararı mevcuttur. Toprak düzenleyici özelliği vardır. Toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzenler. Nemini korumasına yardımcı olurken, su geçirgenliğini arttırır. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sloganımız ‘israf etmiyoruz, kompost yapıyoruz’" diye konuştu.

"Büyükşehir olarak çevre dostu yaklaşımla uygulamalarımızı sürdürmekteyiz"

Peyzaj Mimarı Görkem Arkan ise kompost üretiminin, yaprak, dal, yenilenebilir atıkların, marangoz atölyesinden çıkan talaş, çay ve kahve posaları gibi organik artıkların öğütülerek doğal ve organik gübre haline getirilmesi sürecinden oluştuğunu ifade etti. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı iş birliği ile çalışarak kompostu Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı olarak kavşak ve refüjlerin bitkilendirilmesi, saksılanması için kullandıklarını söyleyen Arkan, "Buradaki en önemli etken kompostun su tutma ve nem kapasitesini artırması. Yani bitkinin suya ve neme olan ihtiyacını, pH’sini dengelemesi. Yine aynı şekilde bitkiye gerekli elementlerin ve minerallerin sağlanması açısından çok önemli bir madde. Ekolojik dengenin korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlaması çok önemli. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak çevre dostu yaklaşımla uygulamalarımızı sürdürmekte ve yapmaktayız" dedi.