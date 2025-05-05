Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ilk konseri ve lansmanı ile müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sanatın kalbinin attığı Samsun’da birbirinden farklı sanatsal faaliyetler düzenleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi yeni bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kent Orkestrası ilk konseri ve lansmanıyla vatandaşlarla buluşuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde, 6 Mayıs Salı günü saat 20.00’de şef Kadir Özal’ın yönetiminde gerçekleştirilecek konser dinleyicileri büyüleyecek.

Tüm vatandaşların ücretsiz olarak katılabileceği ve repertuarında birbirinden güzel ve çeşitli eserlerin yer aldığı konserde orkestra üyeleri profesyonel bir şekilde sahne alarak Samsunlu sanatseverlere müzik dolu bir akşam yaşatmayı hedefliyor.

Müzikseverler için kaçırılmaması gereken bu önemli konsere Büyükşehir Belediyesi tüm vatandaşları davet ediyor.