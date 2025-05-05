Sürdürülebilir iş birliğini sağlamak, tecrübe ve fikir alışverişinde bulunmak üzere her yıl yapılan Üniversite Danışma Kurulunun yıllık toplantısı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar’ın başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıya; kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile özel sektör ve dernek temsilcilerinin yanı sıra MSKÜ idari yönetim kadrosu ile genel sekreter ve yardımcıları da katıldı.

Üniversitenin paydaşlarıyla ilişkilerinin geliştirilebilmesi, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve bu yönde daha bütüncül değerlendirmelerin yapılabilmesi amaçlanan toplantıda, fikir alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca, Üniversitenin sektörel ilişkilerinin geliştirilmesi ile Üniversite-Şehir entegrasyonu konularında istişarelerde bulunuldu.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada, üniversite ve şehir iş birliğinin sağlanması ile şehir ve üniversitenin bağlarının kuvvetleneceğine vurgu yaparak, katılımcılara Üniversitede yaşanan gelişmeleri aktardı.

Katılımcılardan alınan görüşlerin not edildiği toplantıda, Üniversitenin 5 yılık stratejik plan hazırlığı içinde olduğu ve planı oluşturmaya geçmeden önce paydaş kurumların görüş ve fikirlerinin değerlendirileceği vurgulandı.

Toplantının sonunda anket çalışması yapıldı. Katılımcılara MSKÜ’nün ulusal ve bölgesel kalkınma dinamikleri açısından değerlendirildiğinde hangi alanlara odaklanarak ihtisaslaşma sağlaması gerektiği ve stratejik yönü açısından ilk üç temel hedefinin ne olması gerektiği soruldu.