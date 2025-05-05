Hayata geçirdiği bilim merkezleri ile geleceğin bilim insanlarını yetiştiren Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesindeki drone takımları, Teknofest Drone Şampiyonası’ndaki ilk turu başarıyla tamamladı.

Teknoloji, havacılık ve spor alanlarında gençlerin potansiyelini ortaya koymalarını teşvik eden Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan drone takımları, Teknofest Drone Şampiyonası’ndaki serüvenine büyük bir başarıyla başladı. Bilim Samsun çatısı altında kurulan Serhade Takımı ve Samsun Keşif Kampüsü çatısı altında faaliyet gösteren ZUQAFPV Takımı, Kıbrıs’ta düzenlenen Teknofest Drone Şampiyonası’nın ilk etabında birbirinden zorlu rakipleri geride bırakarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Kıbrıs’ta düzenlenen şampiyonanın ilk etabında toplam 32 sporcu, 8 kişilik turlarla birbirlerine karşı yarıştı. Her turda 8 yarışmacı elenirken, sadece 24 sporcu bir üst tura yükseldi. Serhade Takımı, 8’inci sırada yer alarak ikinci etaba geçmeyi başarırken ZUQAFPV Takımı ise 11’inci sırada yer alarak bir üst tura adını yazdırdı.

İki gün süren yarışmanın ilk günü sıralama turlarına, ikinci günü ise eleme müsabakalarına sahne olurken kıyasıya rekabetin tam ortasında, bu zorlu yolculukta Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı teknik donanım, altyapı desteği ve moral motivasyon, takımların zorlukları aşmalarına yardımcı oldu.

Final etabının İstanbul’da gerçekleşeceği yarışlarda Büyükşehir Belediyesi takımları daha da güçlü bir şekilde çalışmalarına devam ederek elde ettikleri deneyimlerini ve motivasyonlarını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.