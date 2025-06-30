HATAY (İHA) – Hatay’da sarraflık yapan Ahmet Güney, İsrail – İran savaşının sona ermesiyle altında dalgalanmaların son bulduğunu belirterek barış ortamının devam etmesiyle altın fiyatlarının istikrarlı bir şekilde gerileyeceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan İsrail – İran savaşı altının fiyatında dalgalanmalara neden olmuştu. Güneyler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, yılların tecrübesiyle vatandaşlara kriz sürecinde altın değerinde önerilerde bulundu. Altının barış ortamının sağlanmasıyla birlikte gerilemeye başladığına dikkat çeken sarraf Güney, sürecin bu şekilde devam etmesiyle altının istikrarlı şekilde gerilemeye devam edeceğini söyledi.

Sarraf Güney, bölgede yaşanan siyasi gerilimlerin altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olduğuna dikkat çekerek, "İran ve İsrail arasındaki savaş söylemleri Amerika’nın sürece körükle gitmesiyle birlikte büyük bir savaş endişesi doğurdu. Bu endişeyle birlikte altının ons fiyatı uluslararası arenada yükselişe geçti. Türk Lirası karşısında da değer kazanan altın, yatırımcının yeniden gözdesi oldu. ABD’nin Başkanı Donald Trump’ın çelişkili açıklamaları da zaman zaman dalgalanmaya neden olsa da, huzur ortamının tesis edilmesi altının ons fiyatını tekrar aşağı çekti. Bu da piyasalara güven ortamının geri döndüğü sinyallerini verdi. Altın her zaman en düşük seviyelerden alındığında kazandırır. Altın, birden bire yükseldiğinde telaş etmemek gerekir. Aniden yükselişlerden sonra altın tekrar bir önceki seviyesine yakın yerlere döner veya hatta bir önceki seviyesinden daha aşağılara indiği zaman altın kazandırır. Savaş ortamlarında para birimleri büyük değer kaybı yaşar. Hangi ülke olursa olsun, savaşan veya destekleyen ülkelerin para birimi zayıflar. Ancak altın taşınabilir, uluslararası anlam ifade eden bir yatırım aracıdır. Bu yüzden kriz dönemlerinde altın, en güvenli limandır. Barış ortamı devam ederse altın fiyatları istikrarlı şekilde gerilemeye devam edebilir. Fakat yeni bir küresel çatışma ihtimali doğarsa, altının tekrar hızlı şekilde yükselmesi muhtemeldir" dedi.