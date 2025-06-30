Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, kırsal mahallelerde devam eden yol yenileme ve park düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Geçit, Mahmutlu Mahallesi’ne yönelik yatırımların mahalleye değer katacağını belirterek, "Ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada. Vatandaşımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde başlattığı yol yenileme ve dönüşüm yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. 2025 yılı yatırım programı kapsamında Mahmutlu Mahallesi’nde sürdürülen çalışmaları inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, mahalle sakinleriyle de bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

"Mahallemiz daha cazip bir kimliğe kavuşacak"

Mahallede gerçekleştirilen asfaltlama, altyapı ve park düzenleme çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Geçit, "Mahmutlu Mahallemizin yıllardır ihmal edilen yollarını konforlu hale getiriyoruz. Aynı zamanda yeni park alanı için altyapı çalışmaları başladı. Sadece bu bölgede 300 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdik. Eylül ayı itibariyle 15 sokağımızı sathi kaplama ile baştan aşağıya yenileyip vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu yıl sonuna kadar Mahmutlu Mahallemizin hak ettiği yatırımların tamamını hizmete sunmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Geçit, geçtiğimiz aylarda düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programında mahalle halkının ilettiği taleplerin hızla çözüme kavuştuğunu belirterek, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, vatandaşlarımızın beklentilerini doğrudan alıyoruz. Hangi sözü verdiysek yerine getiriyoruz. Amacımız, Yeşilyurt’un her noktasını daha yaşanabilir, daha modern bir görünüme kavuşturmak" dedi.

"Alt ve üst yapı yatırımları kalkınmayı destekliyor"

Şehir genelinde başlatılan alt ve üst yapı yatırımlarının ilçenin kalkınmasına önemli katkı sunduğunu ifade eden Başkan Geçit, "Şehrimizin hem merkezinde hem de kırsalında altyapıyı güçlendirdikçe daha güçlü bir Yeşilyurt inşa ediyoruz. Araç ve yaya trafiğini daha akıcı, daha güvenli ve daha konforlu hale getiriyoruz. Mahmutlu Mahallemizde de bu kapsamda yoğun bir çalışma var. Ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada görev yapıyor" şeklinde konuştu.

"Mahallemizde yıllardır böyle hizmet görmedik"

Yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını dile getiren Mahmutlu Mahallesi Muhtarı Yaşar Ekici ise, "Yollarımız kış aylarında ciddi şekilde tahrip olmuştu. Belediye Başkanımızla birlikte sorunlu alanlarda daha önce keşif yapmıştık. Şu anda yollarımızda hummalı bir çalışma var. Mahallemiz uzun yıllardır bu çapta bir hizmet almamıştı. Sayın Başkanımıza ve ekibine mahallemiz adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Geçit, incelemelerinin ardından mahalle sakinleriyle istişare toplantısı gerçekleştirerek tamamlanan ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyen Başkan Geçit, mahalledeki yatırımların kısa sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi.