Muğla’nın Bodrum ilçesinde 9-10-11 Nisan tarihlerinde ikincisi yapılacak "Hotel Show Satınalma Buluşması"nın tanıtım toplantısı düzenlendi.

Bodrum’daki esnaf ve otelciler tarafından gerçekleştirilen "Hotel Show Satınalma Buluşması"nın 9-10-11 Nisan tarihlerinde Herodot Kültür Merkezi’nde düzenleneceği belirtildi. Gerçekleştirilecek fuarda, konaklama sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri doğrudan tedarikçilerle buluşturulacağı açıklandı.

Etkinliğin tanıtım toplantısı çeşitli dernek ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile sektör paydaşları katıldı.