SASKİ, SAÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisinde içme suyunun güvenli hale getirilmesi için uygulanan arıtma süreçlerini anlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), içme suyunun tasarruflu kullanımına ve arıtılma süreçlerinin zorluğuna farkındalık oluşturmak için öğrencileri bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencileri, Halk Sağlığı Stajı programı çerçevesinde Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisini ziyaret etti. Hekimler, içme suyunun kaynaktan alınarak arıtma tesislerine ulaştırılması, burada çeşitli işlemlerden geçirilerek sağlıklı hale getirilmesi ve şebekeye verilmesi surecini uzmanlardan detaylı bir şekilde öğrendi.