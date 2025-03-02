Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde otomobil ve panelvan araç çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kazada otomobil, çarpmanın şiddetiyle istinat duvarına çıktı.

Kaza, Otoyolun Ankara istikameti Karaabdülbaki köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 54 YE 763 plakalı Fiat marka panelvan araç ile 34 GYJ 514 plakalı Mercedes marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil eğimli istinat duvarına çıktı. Kazada panelvan araçta yolcu olarak bulunan A.T. ile otomobildeki Ş.Ö. isimli yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.