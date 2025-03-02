Manisa Büyükşehir Belediyesi, gazilere ve şehit yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü tarafından, Turgutlu ve Akhisar’da vefat eden Kıbrıs Gazisi Hasan Gürmenekşe ile Akhisar’da görev yaparken hayatını kaybeden polis memuru Sema Akınlı için anma programı düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şubesi, Turgutlu’da yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Hasan Gürmenekşe ile Akhisar’da görev yaparken hayatını kaybeden polis memuru Sema Akınlı’nın vefatlarının 52. günü anısına mevlit okutup hayır yemeği düzenledi. Turgutlu’da düzenlenen anma programına, merhum gazinin eşi Hatice Gürmenekşe ve oğlu Melih Gürmenekşe’nin yanı sıra Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Turgutlu Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Per. Üsteğmen Akif Büyüktolu, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan Hasyiğit, Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mahmut Ali Osman Eryılmaz, Turgutlu Aile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı. Akhisar’da gerçekleştirilen anma programında ise Sema Akınlı’nın ailesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, vatan için fedakarlıkta bulunan gazileri unutmadıklarını ve hatıralarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti. Anma programlarında, Hasan Gürmenekşe ve Sema Akınlı için mevlit okunup dualar edilerek hayırlar gerçekleştirildi.