Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, 4 merkez ilçede ekonomik ömrünü dolduran ve kayıp-kaçağa neden olan içme suyu depolarını ve içme suyu terfi merkezlerini yenilemeye devam ediyor.

Ekonomik ömrünü yitiren yağmur suyu, atık su ve kanalizasyon hatlarını yenileyerek büyüten SASKİ, yeni şebekelerle de içme suyunu daha sağlıklı ve kaliteli hale getirmek için çaba sarf ediyor. 2024 yılının 10 aylık döneminde faaliyete geçirdiği 82 yeni depoyla verimliliği üst düzeye çıkararak vatandaşları kesintisiz içme suyuna kavuşturan ekipler, Canik, İlkadım, Atakum ve Alaçam ilçelerine bağlı çok sayıda mahalleye kesintisiz su verilmesini sağlayacak 4 depo ve 4 terfi merkezi daha inşa ediyor.

Alaçam ilçesi Alparslan Mahallesi’nde 3 bin 300 metrelik iletim ve şebeke hattı bağlantı çalışmalarının tamamlanmasıyla bin metreküplük içme suyu deposunu devreye alan SASKİ İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, yanına da terfi merkezi inşa ediyor. Kaba inşaatın bitirilmesiyle mekanik tesisatın kurulumuna başlanacak. Depo ve terfi merkezi, 19 Mayıs Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden getirilen arıtılmış suyu Alparslan, Yeni Cami, Fatih, Karşıyaka, Göçkün, Yakacık mahalleleri ile Yakakent ilçesine ulaştıracak.

İlkadım ilçesinin Ahullu Mahallesi’nde 500 tonluk içme suyu deposunun inşaatı tamamlanmış olup yakın zamanda işletmeye alınması hedefleniyor. Depodan Atakum’un Küçük Kolpınar, Büyük Kolpınar, Balaç ile Mevlana Mahallesi’nin üst kısımlarına su takviyesi yapılacak. Ayrıca deponun yanına inşa edilip mekanik ve bağlantıları idari ekiplerce yapılacak terfi merkezi ise Kamalı Mahallesi’ndeki bin tonluk depoyu besleyecek. Buradan da Kulacadağ, Sarıışık, Kesirli, Sarayköy, Ahullu, Çatmaoluk, Köselli ve Kamalı Mahallesi’nin üst kesimlerine ilave su verilecek.

Canik ilçesinin Teknepınar Mahallesi’nde inşa edilen 500 tonluk içme suyu deposunun da betonarme inşaatını tamamlayan SASKİ Genel Müdürlüğü, bölgeye bir de terfi merkezi inşa ediyor. Terfi merkezi inşaatı tamamlandığında Hasköy Mahallesi’ndeki 4 nolu su deposundan pompalarla basılacak su, Teknepınar Mahallesi’nin tamamı ve Hasköy Mahallesi’nin üst kısımlarının kesintisiz su ihtiyacını karşılayacak. İlkadım ilçesinde yapılan Çatkaya- Mamurdağ İçme Suyu Deposu ve Terfi Hattı Projesi’nde ise her iki mahalleye bin tonluk depo inşa edilecek. Temel çalışmaları gerçekleştirilen Çatkaya Su Deposu ve Terfi Merkezi tamamlandığında Çelikalan, Bilmece, Çanakçı, Gürgendağ, Yukarı Avdan, Aşağı Avdan, Kadamut Mahallelerine, Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’ne kesintisiz su verilecek.

Başkan Doğan: “Tüm imkanlar seferber ediliyor”

Mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılamada su deposu yatırımlarının kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Şehrimizde içme suyu problemi yaşayan mahalle bırakmamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. SASKİ bünyesinde alt ve üstyapı yatırımlarımız hızlı şekilde devam ediyor. Daha önce il genelinde 82 su depomuzu bitirerek devreye almıştık. Şimdi de merkez ilçelerimizde 4 depo ve 4 terfi merkezi daha inşa ediyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi tüm çalışmalarımızı hemşehrilerimizin huzur ve refahına katkı sağlamak için yapıyoruz. İnşallah en yakın zamanda da bitirerek devreye alacağız. Yeni yatırımlarla çözüm odaklı çalışmaya, şehrimizi geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz” dedi.