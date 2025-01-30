Kırşehir’in Mucur ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde şase ve motor numaraları kazınmış 8 motosiklete el konuldu.

Edinilen bilgiye göre Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; motosikletlerin karıştığı suçları azaltmak ve motosiklet hırsızlığını önlemek amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücüleri uyarılırken, şase ve motor numaraları kazınmış 8 motosiklet tespit edildi. El konulan motosikletler; gerçek şase ve motor numaralarının belirlenmesi amacıyla Kayseri Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi.

Sürücüler M.C., Ö.H., F.U., H.K., H.T. ve İ.A. hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.