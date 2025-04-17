Sahipkıran Stratejik Araştırma Merkezi (SASAM), yurtiçi yapılanmaları ile ’Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı, Obezite ile Tip 2 diyabet tehdidine karşı alınacak önlemler’ başlıklı çok kapsamlı bir çalıştaya hazırlanıyor.

Hazırlıklar kapsamında SASAM Ege Bölge Koordinatörlüğü heyeti, Manisa Gençlik Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa Sağlık İl Müdürü Operatör Dr. Mehmet Fatih Zeren, Manisa Milli Eğitim İl Müdürü Mehmet Uğurelli ile Manisa Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ümit Atman’ı ziyaret etti. Heyette SASAM Yurtiçi Yapılanma Sorumlusu Murat Aktaş, SASAM Ege Bölge Koordinatörü Osman Güreser ve SASAM Uzmanı Dr. Ahmet Erdinçli yer aldı.

Yapılan ziyaretler kapsamında dört kurum arasında çalıştay işbirliği protokolü yapılması ve en kısa sürede raporlanması hususunda karar alındı.

Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 4 kurumun işbirliği içinde Manisa’da gerçekleştirilmesi planlanan ’Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı, Obezite ile Tip 2 diyabet tehdidine karşı alınacak önlemler’ başlıklı çalıştayın pilot uygulama olarak ilkinin Manisa’da yapılacağı öğrenildi.