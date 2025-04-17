Burhaniye ilçesinde, Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu, enerji dostu mavi yeşil okul etkinlikleri kapsamında öğretmenler mahallesinde plaj temizliği etkinliği düzenledi.

Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu öğrencileri, örnek bir çalışmaya imza attı. Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu Müdürü Ahmet Faruk Erdoğan, öğrencilerin sorumluluk almaları, doğanın ve çevrenin korunmasında etkinliğin önemli olduğunu söyledi. Müdür Ahmet Faruk Erdoğan, "Öğrencilerin böyle projelerde aktif rol almaları önemli. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca, bu projenin oluşumu ve yürütmesini geçekleştiren öğretmen Selma Eren ve Özgür Aras’ a teşekkür ediyorum. Projenin devamında, okul bahçesinde ağaç ekimi ve bahçe oluşumu için hazırlık yaptık. Projelerimiz devam edecek" dedi.