Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından 13 bin 509 metrekare alanda inşa edilecek olan 50 yataklı devlet hastanesinin proje ihalesi onaylandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Saruhanlı ilçesi Cengiz Topel Mahallesinde yapılacak olan 50 yataklı devlet hastanesinin proje ihalesinin yapıldığını ve 2025 yılı yatırım planına alındığı bildirdi.

AK Parti olarak göreve geldikleri 2002 yılından buyana Türkiye’nin tüm illerine ve Manisa’ya bir çok alanda olduğu gibi sağlık yatırımlarında da çok hizmetler kazandırıldığını belirten Baybatur, “Sağlık yatırımlarımıza bir yenisini 50 yataklı devlet hastanemizle Saruhanlı ilçemize gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Baybatur, yaptığı açıklamada, “AK Parti olarak göreve geldiğimiz 2002 yılından buyana ülkemize ve Manisa’mıza bir çok alanda olduğu gibi sağlık yatırımlarında da çok hizmetler kazandırdık. Manisa’da Şehir Hastanesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Turgutlu, Selendi, Demirci ve bir çok ilçemize hastaneler kazandırdık. Sağlık yatırımlarımıza bir yenisini 50 yataklı devlet hastanemizle Saruhanlı ilçemize gerçekleştiriyoruz. Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan proje ihalesi yapılan Saruhanlı 50 Yataklı Devlet Hastanesi proje ihalesi tamamlanarak 2025 yatırım programına alındı. Saruhanlı 50 Yataklı Devlet Hastanemiz, 3 katlı ve içerisinde 2 ameliyathane, 1 doğumhane, yoğun bakımlar, 18 poliklinikten oluşmak üzere toplam 13 bin 509 metrekare kapalı alana sahip olacak. Ülkemize, Manisa ve Saruhanlı ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.