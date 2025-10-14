Adana’da sarmaşıklarla kaplı metro yolu, görenleri hayran bırakırken, kentin beton dokusu içerisinde adeta bir sanat eseri gibi ilgi görüyor.

Adana’da 13 kilometrelik bir mesafeye hizmet etmesi nedeniyle yetersiz kalan metronun bazı noktalarında sarmaşıklar dikkat çekiyor. Yıllardır Güney Kuşak Bulvarı metro geçidi, zamanla duvarlarını saran sarmaşıklarla adeta doğanın sanat eserine dönüştü. Kentin beton dokusu içinde yeşilin nadir örneklerinden biri haline gelen metro yolu, vatandaşların ilgisini çekiyor. Kent merkezinde yer alan metro yolu, özellikle son aylarda hızla yayılan sarmaşıklarla kaplandı. Yeşil yapraklar geçidin duvarlarını tamamen sararken, tavanlardan sarkan dallar görsel bir şölen oluşturdu. Günün farklı saatlerinde ışığın yansımalarıyla bambaşka bir manzara sunan geçit, fotoğraf meraklılarının da uğrak noktası haline geldi.

"Vatandaşlar güzel olduğunu söylüyor"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ömer Atiz, "Metro kurulduğundan bu yana etrafında yeşillikler sarmaşıklar görsel olarak güzel duruyor. Vatandaşlar güzel olduğunu söylüyorlar. Bu sarmaşığın her yere yayılmasını istiyoruz. Vatandaşlar sarmaşıkları gördüğü zaman hemen resim çekiyorlar" dedi.

Vatandaşlardan Veysi Oğuz ise sarmaşıkların bütün Adana’ya yayılması gerektiğini belirterek, "Sarmaşıkların temizliğe ihtiyacı var. Her türlü memnunuz. Daraldığımız zaman metro hattının altına gelip oturuyoruz. Çayımızı kahvemizi burada içiyoruz. Bütün Adana’ya yayılmasını istiyoruz. Oksijen bizim geleceğimiz ve bütün nesiller için çok önemli" ifadelerini kullandı.