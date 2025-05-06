Sarıkamış’ta Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) Mayıs ayı olağan meclis toplantısına Kaymakam Enis Aslantatar başkanlığında yapıldı.

Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Toplantının açılışında konuşan Kaymakam Enis Aslantatar, Sarıkamış’ta hayata geçirilecek projeleri anlattı. Ayrıca köylerde yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi vererek, değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, köy ve mahalle muhtarlarının şikayetleri dinlendi. Çözüm önerileri tartışıldı. Kaymakam Aslantatar, toplantıya katılım sağlayan muhtarlara teşekkür etti. Muhtarlardan mahalle ve köylerinde yapılan yatırımlara sahip çıkmalarını istedi.

Toplantı daha sonra muhtarların taleplerinin dinlenmesinin ardından sona erdi. Sarıkamış’ta KÖYDES toplantılarının aralıklarla yapılacağı öğrenildi.