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Amasya’da Akdağ’ın eteklerindeki Değirmendere Barajı, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. DSİ, barajın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
İlde son 3 ayda etkili olan yağışlar barajlara yaradı. 5 bin 517 metreküp depolama hacmine sahip Değirmendere Barajı, bölgedeki 2 bin 420 dekar tarım arazisinin sulanmasında kullanılıyor.
Barajın tamamen dolması, çiftçilerin sulama dönemine daha avantajlı başlamasını sağladı.
Kaynak: İHA