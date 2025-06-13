Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Mehmet Sarıtaş ilk kez giyeceği milli formayla karatede Türkiye’ye madalya kazandırmak için Moldova’ya hareket etti.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan Bağlıca Halil Duran Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Mehmet Sarıtaş (13), Türkiye Karate Federasyonu tarafından milli takıma davet edildi. Milli takıma seçilen Sarıgöllü sporcu, karate milli takım kafilesiyle birlikte İstanbul’dan karayolu ile Moldova’ya uğurlandı.

Oğlunu Moldova’ya uğurlayan baba Savaş Sarıtaş, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Oğlumu dün akşam saatlerinde Alaşehir’den İstanbul’a yolcu ettim. Sabah saatlerinde takımın antrenörü tarafından karşılanarak kafileye katıldı. Çok gururluyum. Turnuva üç gün sürecek. İlçemizin ve ülkemizin beklentisi, sporcularımızın madalyalarla dönmesidir. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."