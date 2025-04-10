Manisa Eğitim Projeleri (MANEP) kapsamında, öğrencilerin Manisa’nın coğrafi, tarihi ve kültürel değerlerini daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlenen ’Şehrim benim evim’ bilgi yarışması, Sarıgöl ilçesinde de gerçekleştirildi.

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi kapalı spor salonunda düzenlenen yarışmaya, ilçe genelinden 15 okuldan toplam 45 öğrenci katıldı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışma sonunda Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu birinciliği elde etti. İkinciliği Kızılçukur Şehit Ahmet Şılak ortaokulu, üçüncülüğü ise Bağlıca Halil Duran ortaokulu kazandı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak yaptığı açıklamada, "Bu anlamlı proje kapsamında düzenlenen yarışmaya, ilçemiz genelinden 15 okuldan toplam 45 öğrenci katıldı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan yarışma sonunda Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu birinciliği elde etti. Birinci olan okulumuz, ilçemizi bölge elemelerinde temsil etme hakkı kazandı. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize ve onları özveriyle hazırlayan öğretmenlerimize teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz." dedi.