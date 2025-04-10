Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Liseler Arası Münazara Turnuvası çeyrek final karşılaşmaları ile başladı.

"İklim insanın kişiliğini değiştirir" ve "İklim insanın kişiliğini değiştirmez" tezleri etrafında gerçekleştirilen turnuvanın ilk çeyrek finalinde jüri değerlendirmesiyle Köyceğiz Fen Lisesi, ikinci çeyrek finalinde Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazanarak yarı finalde yarışmaya hak kazandı.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Finale giden yolda yarışan öğrencilerimize başarılar diler, katılım gösteren tüm öğrencilerimize, onları hazırlayan danışman öğretmenlerimize ve kıymetli jüri üyelerimize teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Karaca ile birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Liseler Arası Münazara Turnuvası’nda çeyrek final karşılaşmalarına katıldı.