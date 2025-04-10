Denizli’nin Çivril ilçesinde daha önce kendisi hakkında kamu davası açan kadın Cumhuriyet Savcısının fotoğraf ve ismini kullanarak, "Ekrem İmamoğlu’nu tutuklayan savcı" şeklinde yalan paylaşım yapan şahıs tutuklandı.

Çivril Adliyesinde görev yapan kadın Cumhuriyet Savcısı A.S.’nin daha önce hakkında kamu davası açtığı ve yargılamanın halen devam ettiği M.H.G., sosyal medya platformu üzerinden ismini gizleyip, savcının resmi ve ismini kullanarak "Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını isteyen savcı" şeklinde yalan paylaşım yaptı. Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya hesabı ve URL kaynaklarını inceleyerek şüphelinin adres ve açık ismine ulaştı. Şüpheli yaşadığı Ankara’nın Kahraman Kazan ilçesine, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Savcıya attığı iftirayı itiraf etti

Zanlının alınan ifadesinde Çivril’de yaşadığı önemde sosyal medya platformundaki kişisel sayfasından yaptığı bir paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Savcısı A.S.’nin kamu davası açtığını ve davadan hüküm giydiği için savcıya husumet beslediğini itiraf ettiği bildirildi. M.H.G., "Kişisel verileri izinsiz yayma" ve "Kamu görevlisini hedef gösterme" suçlarından tutuklandı.

M.H.G.’ün Çivril’de yaşadığı 2024 yılında kendisine ait hesaptan yaptığı paylaşım nedeniyle açılan kamu davası sonucunda "TCK’nın 301. Maddesine göre Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama suçunu işlediği" gerekçesi yargılanmaya devam ettiği öğrenildi.