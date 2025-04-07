Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesi’nde çiftçilik yapan Güngör Cerit, yüksek pazar talebi dolayısıyla limon ayva üretimini genişletiyor. 13 dekarlık alana 850 adet limon ayva fidanı daha diken Cerit, üründen elde ettiği olumlu sonuçların ve yüksek pazar talebinin üretimi artırma kararı almasında etkili olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda farklı alanlara diktiği limon ayvalardan memnun kalan çiftçi Güngör Cerit, bu yıl daha geniş bir alana ekim yaparak üretimini artırdığını belirtti. Güngör Cerit, "Sarıgöl ve çevresinde limon ayva üretimini yapan tek üreticiyim. Taleplerin yoğun olması nedeniyle yeni limon ayva üretimini genişletmek amacıyla bu yıl 13 dekarlık alana 850 adet daha dikim yaptım. Elde ettiğim ürünleri ilçe ve çevresinde kendim satıyorum" dedi.

Bir ağaçtan 100 kilo ayva alıyor

Geçtiğimiz yıllarda kendisine ait farklı alanlarda 400 limon ayvası diktiğini kaydeden Cerit, bir ağaçtan yaklaşık 100 kilo ayva aldığını söyledi. Yeni diktiği ayva fidanlarıyla birlikte 1250 ağaca ulaşacak olan Cerit, üretimi daha da artırmayı hedeflediğini söyledi.

Limon ayvanın özellikleri

Limon ayvası, diğer ayva türlerinden limon aromasıyla ayrılıyor. İçeriğinde C vitamini, selenyum ve potasyum gibi minerallerin bol miktarda bulunduğu bilinen limon ayva ile kış aylarında balla karıştırılarak hazırlanan kürün boğaz ağrılarına iyi geldiği öğrenildi. Bağışıklık sistemini de destekleyen limon ayvası, uzun raf ömrü sayesinde reçel yapımında veya sade olarak da tüketilebiliyor. Limon ayvalarının ağırlığı bazen bir kiloya kadar ulaşabildiği öğrenildi.