Medical Point Gaziantep Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Küçük, liposuction işlemi ile hakkında açıklamalarda bulundu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Küçük, son yıllarda estetik cerrahinin en popüler yöntemlerinden biri haline gelen liposuction (yağ aldırma) uygulaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Op. Dr. Ufuk Küçük, bu işlemin yalnızca estetik amaçlarla değil, bazen sağlık sorunlarının önüne geçmek için de tercih edilebileceğini belirterek, "Liposuction, vücutta yağ birikintilerinin eşit dağılmadığı ve bu durumun sağlık sorunlarına yol açtığı durumlarda da uygulanabilir. Liposuction için en uygun adaylar, genel sağlık durumu iyi olan, deri elastikiyetini kaybetmemiş, diyet ve egzersizle bölgesel yağlardan kurtulamayan kişilerdir. Ancak, bu işlem her zaman kilo verme yöntemi olarak düşünülmemelidir; daha çok bölgesel yağlanma sorunları yaşayan kişiler için etkili bir çözüm sunar" dedi.

"Her cerrahi işlemde olduğu gibi, liposuction’da da bazı riskler bulunabilir"

Op. Dr. Ufuk Küçük, hastaların bu işlemi güvenilir ve uzman bir plastik cerrah tarafından yaptırmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Yeterli deneyime sahip olmayan ellerde, işlem sonrası komplikasyonlar oluşabilir. Bu nedenle, doktor seçiminde dikkatli olunması gerekmektedir. Liposuction, bölgesel yağlanma sorunlarından kurtulmak isteyen sağlıklı bireyler için etkili ve güvenli bir çözüm sunmaktadır. Ancak, her cerrahi işlemde olduğu gibi, uzman bir doktor tarafından yapılması ve işlem sonrası dikkat edilmesi gereken kurallara uyulması gerekmektedir. Bu işlem, doğru seçilen adaylar ve uzman bir cerrah ile güvenli bir şekilde yapılabilir. Ancak, her cerrahi müdahale gibi, liposuction öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu nedenle, bu tür bir işlem düşünülüyorsa, uzman bir doktorla detaylı bir değerlendirme yapmak önemlidir" diye konuştu.