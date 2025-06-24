Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında S.D. (34), T.A. (36) ve M.D.’nin (29) uyuşturucu madde bulundurdukları ve ticaretini yaptıkları bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda satışa hazır halde bir miktar kubar esrar, sentetik haplar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.D. ve T.A., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.