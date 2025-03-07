Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde interaktif çocuk tiyatrosu tarafından gündüz öğrencilere akşam da yetişkinlere sahnelenen ’Oyuncakların maceraları’ adlı oyun izleyenler tarafından büyük ilgi gördü.

Sarıgöl Belediyesi Düğün Salonu’nda sahnelenen oyunda öğrenciler oynanan oyunu pür dikkat izledi. Öğrenciler zaman zaman gülerek oyun boyunca neşeli dakikalar geçirdi. Oyun sonunda tiyatro topluluğuna minik eller alkışlarla teşekkür etti.

İnteraktif tiyatro topluluğu akşam bölümünde ise yetişkinlere gösterim yaparak büyük alkış topladı.