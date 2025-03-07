SUBÜ Personel Daire Başkanlığı’nın hizmet içi eğitimleri çerçevesinde ‘Bütçe, Ön Mali Kontrol ve Muhasebe Süreçleri’ başlığına yönelik olarak süreçlerin sorunsuz yürütülmesi amacıyla bilgi tazeleme eğitimi düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Personel Daire Başkanlığı’nın hizmet içi eğitim faaliyetleri çerçevesinde ‘Bütçe, Ön Mali Kontrol ve Muhasebe Süreçleri’ başlığına ilişkin olarak bilgilerin tazelenmesi ve hak ediş ödemelerinde dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekmek amacıyla bir eğitim düzenlendi. Senato Toplantı Salonu’nda düzenlenen eğitim Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Yapı İşleri Daire Başkanlığı personeline verildi. Eğitimde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni Nazlı Nar, program bütçe sisteminin kullanımı ve ödeneklerin kontrol edilmesi ile ilgili bilgiler paylaştı.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürü İsmigül Özel ile Mühendis Hüseyin Deniz; ön mali kontrol süreci, harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumlulukları, hak edişlerin hazırlanma sürecinde dikkat edilmesi gerekenler ve maddi limitleri anlattı. Muhasebe ve Raporlama Şube Müdürü Berrin Kemiksizoğlu ve Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Vedat Önlüer ise taahhüt kartlarının oluşturulması, binalar hesabının takibi ve ödeme evraklarında dikkat edilmesi gereken hususlara değindi. Eğitim sonunda Personel Daire Başkanı Hülya Ayvaz Camcı tarafından eğitim verenlere teşekkür belgesi takdim edildi. Personel Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada düzenlenen bilgi tazeleme eğitimleri ile iş süreçlerinin sorunsuz yürütülmesinin planlandığı ve eğitimlerin devam edeceği ifade edildi.