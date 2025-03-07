Manisa Selendi Fatih Ortaokulu 5-A Sınıfı öğrencileri Sosyal Bilgiler Öğretmeni Üzeyir Kandemir rehberliğinde Mezopotamya Medeniyetine ait yapı modelleri oluşturarak maket kerpiç evler yaptı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Fatih Ortaokulu öğrencileri hayal güçlerinin gelişmesi, yaparak yaşayarak öğrenme ve çevreye duyarlı olma alışkanlığı kazandırmak amacıyla ders konusu olan Mezopotamya kültüründe olan evleri yaptı.

Öğrencilerin kısa sürede yaptıkları Mezopotamya model maket evleri hakkında konuşan Okul Müdürü Kazım Tokkaş, "Öğrencilerimin çalışmasını tebrik ediyorum, bilindiği gibi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okullar gerçek yaşama dönüşüyor. Maarif Modelimizin sloganı olan köklerden geleceğe sloganı ile kültürümüzü ve kültürümüzü etkileyen diğer kültürleri gerçek yaşama dönüştürerek kalıcı öğrenmeyi sağlıyorlar. Yukarı Mezopotamya’da nadiren taş malzeme bulunsa da aşağıda hiç bulunmaz, bunun için hakim malzeme balçıktan hazırlanan ve güneşte ya da fırında kurutulan kerpiç tuğladır. Taş malzeme dışarıdan getirilir ve yalnızca temellerde kullanılır, tıpkı ahşap malzemenin de dışarıdan getirildiği gibi. Mezopotamya parlak bir uygarlık göstermiş olmasına rağmen bu dayanıksız malzeme, bölgedeki görkemli yapıların şekilsiz höyük kabartılarına dönüşmesine neden olmuştur. Oysa halklarının ortaya koyduğu anıtsal yapıların, kullandıkları sırlı tuğlaların parlak renkli yüzeyleriyle sağlanan görkemli görünümleri vardı. Bizim öğrencilerimiz bundan etkilenerek topraktan kerpiç evleri yaparak güzel bir çalışma örneği sergilediler. Kendilerini kutluyorum." dedi.