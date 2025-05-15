Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Engelliler Haftası kapsamında Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan program, okulun konferans salonunda gerçekleştirildi. Programı başından sonuna kadar takip eden Kaymakam Halil Dalak, yaptığı konuşmada, "Her insan birer engelli adayıdır. Bu nedenle engelli vatandaşlarımıza her yerde yardımcı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ile birlikte okulun sınıflarını ziyaret eden Kaymakam Dalak, öğretmenlerden bilgi alarak, hazırlanan program için teşekkür etti.