Manisa İl Milli Eğitim Yardımcısı Muhammet Çetin ve Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak büyük oranda tamamlanan Sarıgöl Karacaali İlkokulunun yeni binasında incelemelerde bulundu.

Okulun büyük bölümünün tamamlandığını diğer eksikliklerin giderilmesine çalışıldığını ifade eden Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Karacaali ilkokulumuzun binası tamamlandı. Bazı eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. Okulumuz dört sınıflı olup bina içesinde resim atölyesi, konferans salonu, öğretmen odası, kütüphanesi ve laboratuvar gibi odaları mevcuttur. Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Çetin ile birlikte Karacaali İlkokulundaki çalışmaları yerinde takip ettik. Mahallemize böylesine güzide bir okulu kazandıran devletimize Allah zeval vermesin." dedi.