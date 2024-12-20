Manisa’nın Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesindeki çöplükte çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 21 Kasım’da da aynı çöplükte yangın çıkmış ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülebilmişti.

Sarıgöl’ün Emcelli Mahallesi çöplüğünde akşam saatlerinde yangın çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sarıgöl İtfaiye Amirliğine bağlı iki itfaiye aracı ile söndürme çalışmaları yapılıyor.

Aralık ayının başında da çöplükte yangın çıktığını hatırlatan Emcelli Mahallesi Muhtarı Sezai Küçükozkan, "Çöplükte çıkan yangının üzerinden daha bir ay bile geçmeden ikinci kez yangın çıktı. Yine aynı yerde ikinci kez yangın çıktı. Yangında iki itfaiye ekibi söndürme çalışmaları yapıyor. Her zaman mahalle halkına uyarıda bulunuyorum. Sönmemiş soba kovalarındaki külleri konteyner içlerine dökmeyin uyarısı yapmaktayız." dedi.