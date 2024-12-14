Yoğun bir hasat sezonunu geride bırakan Manisa’nın dünyaca ünlü Sultani Çekirdeksiz Üzümünün yetiştirildiği Sarıgöl Ovasında bağlarda budama işlemleri başladı.

Dünyaca ünlü Sultani Çekirdeksiz Üzümünün yetiştirildiği Manisa’nın Sarıgöl Ovasında üzüm bağlarında dört mevsim işçilik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Üzüm bağlarında kış aylarında bir yandan bağlarda örtüaltı üzümlerin hasadı yapıldı bir yanda da bağların budama çalışmaları yapılmaya başlandı.

Sarıgöl Ovasında yılın dört mevsimi bağların işlerinin yapıldığı belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Üzüm etistirmek emek ister. Sonbahar ayında bağların budama çalışmaları başlar mart sonuna kadar devam eder. Bu arada budamasi biten bağları yüksek sistem telleri çekilerek çubuklar bağlanır. Kışlık gübreleme çift sürümü yapılan bağlarda bahar mevsimi ilaçlama, aralama, salkım düzeltme işleri yapılır. Haziran sonunda ve temmuzda bağların üzüm bağları koruma amaçlı örtü altına alınır. Üzüm sezonu boyunca ilaçlama ve sulama derken ağustosta yaş üzüm hasadı başlar kış ortalarına kadar devam eder. Halen bağlarda bazı yerlerde devam ediyor" dedi.