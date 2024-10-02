Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Kaymakamı Halil Dalak beraberindeki daire amirleri ile birlikte mahalle ziyaretlerine başladı.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, ilçedeki kurum amirleri ile birlikte Ahmetağa, Bereketli, Afşar ve Selimiye mahallelerinin muhtarları ve sakinleri ile biraraya gelerek sorunlarını dinledi ve sıkıntılar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Halil Dalak, ziyarette bulunduğu mahallelerdeki okullarda da öğretmen ve öğrencileri dinledi.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, sınıfları ziyaret ederek derslere katıldı ve teneffüste çocuklarla birlikte okul bahçesinde basketbol oynadı.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, mahalle ziyaretlerinin aralıksız devam edeceğini belirtti.