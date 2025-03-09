Manisa Süper Amatör Küme Salihli Grubunda mücadele veren Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor sahasında oynadığı Köprübaşı Gençlik Belediyespor’u 4-0 yendi.

Mücadelenin ilk yarısında Orhan Bugün ve Ahmet Daban’ın attığı iki güzel golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor takımı ikinci yarıya da oldukça ekili başladı ve rakibi Köprübaşı Gençlik Belediyespor’u kendi sahasında hapsetti. Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor ikinci yarıda da Hamza Demirdoğan ve Mutat Eskici’nin ayağında kazandığı gollerle karşılaşmayı 4-0 kazanmasını bildi. Sarıgöl Dallas Tayfa Grubu maç boyunca takımlarını yalnız bırakmadı.

Sarıgöl Gençlerbirliği Belediyespor Teknik Direktörü Ercan Akdeniz, oyuncularını güzel futbol ve güzel sonuç dolayısıyla tebrik ederken, taraftarlara da desteklerinden dolayı teşekkür etti.